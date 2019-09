Eerste dag liquidatieproces zit er bijna op

De eerste dag van de inleidende zitting van het Marengo-proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is bijna afgerond. De rechtbank was rond kwart over vier geschorst om over verzoeken te oordelen, daarna zal de zitting waarschijnlijk snel zijn afgelopen.

Dat zei advocaat Inez Weski bij het verlaten van de rechtbank, verder kon ze niets over de zitting vertellen. Wat voor verzoeken er zijn gedaan is niet bekend, de zitting is achter gesloten deuren, pers en publiek mogen niet naar binnen. De rechtbank Amsterdam, voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op de luchthaven, heeft laten weten na afloop met een verklaring te komen.

De reden voor deze uitzonderlijke maatregel is de moord op advocaat Derk Wiersum vorige week. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces. Alleen procespartijen, zoals rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten, mogen dinsdag en donderdag, tijdens de tweede zittingsdag, aanwezig zijn.

Verscheidene advocaten hadden de rechtbank gevraagd de zogeheten pro-formazitting alsnog open te stellen, maar de rechtbank honoreerde dat verzoek niet.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki telt de zaak zestien verdachten.

Waarschijnlijk heeft de moord op Wiersum te maken met zijn werk. Als mogelijke opdrachtgever wordt naar Taghi gewezen. Vorig jaar werd de broer van de kroongetuige vermoord, kort nadat het OM had bekendgemaakt dat het een deal had gesloten met B. Zijn broer had niks met criminele zaken te maken.

Voor aanvang van de zaak was op de wegen rond de rechtbank en bij de rechtbank zelf veel zwaarbewapende marechaussee aanwezig.