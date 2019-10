Eerste dag Hoekse Lijn: 23.000 reizigers

De nieuwe metroverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam is maandag goed gebruikt. Reizigers moesten in de ochtendspits al staan en vervoersbedrijf RET heeft die eerste dag dat de Hoekse Lijn in gebruik was, 23.000 in- en uitstappers geteld.

Maurice Unck, directeur RET, is blij dat zoveel mensen de metro hebben genomen. Hoewel alles goed verliep, houdt hij er rekening mee dat hij nog kinderziektes kan tegenkomen. In het 24 kilometer lange traject zitten veel overwegen, twee beweegbare bruggen en zes vernieuwde en een compleet nieuw station. Unck heeft ook al enkele verbeterpunten gevonden. Zo is het op enkele stations erg glad en kwam de regen bij sommige wachthokjes naar binnen waardoor de bankjes nat werden.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. 31 maart 2017 reed de laatste trein over het traject dat sindsdien is omgebouwd tot metrolijn.