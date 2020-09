Eerste coronapatiënten zijn verspreid door het land

De eerste coronapatiënten zijn overgeplaatst naar andere delen van het land. Op woensdag werden veertien mensen verplaatst naar andere regio’s, omdat de druk in de ziekenhuizen te groot werd. Een van de veertien ligt op de intensive care. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat woensdag weer van start is gegaan, denkt dat het aantal verzoeken om patiënten te verplaatsen de komende dagen „beduidend” zal toenemen.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 475 coronapatiënten. Dat zijn er 55 meer dan op dinsdag. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg van 329 naar 371. Op de intensive cares liggen 104 mensen met het coronavirus, 13 meer dan een dag eerder. De intensive cares behandelen ook 635 mensen met andere aandoeningen. In totaal hebben de ic-artsen en -verpleegkundigen dus de zorg voor 739 mensen, het hoogste aantal sinds eind mei.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt met 10 procent per dag. „Hierdoor komt in verschillende regio’s de reguliere zorg onder druk”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vanwege de drukte waren al wel coronapatiënten verplaatst binnen regio’s, maar nog niet van de ene regio naar de andere.

Het LCPS moet helpen voorkomen dat de druk op ziekenhuizen zo groot wordt, dat de zorg voor andere patiënten stil komt te liggen. Dat gebeurde bij de eerste golf in maart en april. In een militaire operatie zorgde het centrum ervoor dat patiënten vanuit zwaar getroffen gebieden als Noord-Brabant en Limburg werden overgebracht naar ziekenhuizen waar nog ruimte was, zoals in Groningen en Duitsland.

Het centrum was sinds 25 mei „op de waakvlam”, maar is woensdag weer aan de slag gegaan op een nieuwe locatie. Het LCPS is verhuisd van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking in Zeist.