Eerste coronapatiënt krijgt bloedplasma van genezen Zeeuw (40)

De eerste zieke coronapatiënt in Nederland krijgt donderdag bloedplasma met antistoffen. De gulle gever: ex-coronapatiënt Dirk de Korne (40). Een mijlpaal in het onderzoek van het Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis naar deze experimentele behandelwijze.

Het is donderdagavond 12 maart, precies drie weken geleden, als De Korne koorts krijgt. De volgende dag voelt de inwoner van het Zeeuwse Oost-Souburg zich al een stuk beter. De koorts is weg, wel moet hij af en toe hoesten. Toch laat hij zich voor de zekerheid testen, omdat hij als zorgmedewerker met kwetsbare mensen in aanraking komt. Vrijdag wordt hij geprikt, maandag volgt de uitslag: corona. „Mijn vrouw geloofde het eerst niet”, zegt de Zeeuw. „Ik heb me nauwelijks ziek gevoeld, zaterdag was ik weer helemaal fit.”

Intussen zijn zes ziekenhuizen in het land op volle toeren bezig met het opzetten van een experimenteel onderzoek naar het gebruik van bloed met waardevolle antistoffen van herstelde coronapatiënten. Op verzoek van bloedbank Sanquin verstuurt de GGD vanaf 25 maart een brief naar ex-patiënten met een oproep om bloedplasma te doneren.

Ook De Korne komt de oproep ter ore. Daarop besluit hij zich aan te melden. Zaterdag stuurt hij een mail naar concovid.study@erasmusmc.nl, net als zo’n duizend anderen dit weekend hebben gedaan. De reactie van het Erasmus: of hij zo snel mogelijk wil meedoen.

De meesten die zich hebben aangemeld, komen niet in aanmerking voor donatie. Alleen mannen mogen bloed doneren, omdat plasma van vrouwen een klein risico op enkele zeldzame bijwerkingen met zich meebrengt. En iemand moet bewezen corona hebben gehad, en minimaal twee weken klachtenvrij zijn.

Deze maandag, twee dagen na het aanmelden, is het zo ver: De Korne staat twee zakken bloedplasma af. Via een naald in zijn arm wordt er bloed afgetapt. Daaruit wordt plasma gefilterd. Via dezelfde naald keren de rode bloedcellen, verdund in een fysiologische zoutoplossing, weer terug. „Het stelt weinig voor. Dit was voor mij precies de vijftigste keer dat ik bloed heb gedoneerd, dus het prikken ben ik wel gewend.” Ook achteraf merkt hij er niets van. „Slap word je er niet van. Rode bloedcellen krijg je immers weer terug.”

De Korne bezoekt de komende weken nog driemaal een ziekenhuis voor bloeddonatie. De eerste keer was in het Erasmus MC in Rotterdam, de volgende keren zal hij het dichter bij huis doen.

Donderdag kreeg de eerste coronapatiënt op de ic het bloed van De Korne, in de hoop dat hij sneller geneest. Dat is nu nog onzeker. Wel zijn er aanwijzingen voor de effectiviteit van de behandeling, onder meer van een recente, kleinschalige studie van Chinese onderzoekers bij vijf ernstig zieke patiënten. Hun klinische status verbeterde enkele dagen nadat ze bloedplasma kregen van herstelde coronapatiënten.

Ook toont recent onderzoek van het Erasmus MC bij apen aan dat de dieren antistoffen maken die het virus uitschakelen. Apen zijn daardoor voor langere tijd beschermd tegen het virus.