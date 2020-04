Eerste coronabesmetting op Bonaire

KRALENDIJK(ANP) - Op Bonaire is de eerste besmetting met het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een persoon die meerdere keren is getest. Elke keer was de uitslag niet eenduidig, maar in samenwerking met het RIVM is volgens Rijna geconcludeerd dat de persoon besmet is.

Het gaat om iemand die qua leeftijd niet in de risicogroep zit en die meer dan een maand geleden besmet zou zijn door iemand uit Aruba. Kort daarop kreeg de Bonairiaanse patiënt lichte ziekteverschijnselen en is uit voorzorg vrijwillig thuis gebleven. Inmiddels is de persoon herstellende. Er is volgens de gezaghebber weinig tot geen contact geweest met andere mensen, wel worden alle contacten in de directe omgeving verder onderzocht.

Bonaire sloot vanaf 14 maart zijn luchtruim voor alle vluchten uit Europa vanwege het nieuwe coronavirus. Vrijdag 17 april komen de eerste repatriëringsvluchten uit Nederland en Colombia met ingezetenen met een vitaal beroep, medische professionals en mensen die een medische behandeling in het buitenland hebben ondergaan. De groep van 44 personen zal in verplichte centrale quarantaine worden ondergebracht.