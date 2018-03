Eerste colleges zijn rond, SGP/CU CDA en PvdA doen het samen in Borsele

Zo’n anderhalve week na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de eerste gemeenten al een nieuw bestuur. Hoorn bijvoorbeeld, waar de VVD, GroenLinks en D66 vrijdag bekendmaakten dat ze gaan samenwerken met twee lokale partijen.

Het Zeeuws-Vlaamse Hulst had al vrij snel een nieuw college van burgemeester en wethouders. Dat bestaat uit CDA, PvdA, VVD en het lokale Algemeen Belang Groot Hulst. In Borsele, ook in Zeeland, blijft het college hetzelfde. SGP/ChristenUnie, CDA en PvdA gaan nog vier jaar met elkaar door. In het Brabantse Heeze-Leende gaan CDA, D66 en PvdA besturen met de partij LOKAAL Heeze-Leende.