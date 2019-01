In Kampen is maandag een zogeheten circulair viaduct geopend door staatssecretaris Van Veldhoven. Het gaat om het eerste viaduct van Nederland dat herbruikbaar is en gedemonteerd kan worden. Dat meldt RTV Oost.

Volgens Rijkswaterstaat kunnen de onderdelen van het viaduct tweehonderd jaar mee. Tot nu toe gingen viaducten zo’n dertig tot vijftig jaar mee, waarna ze werden gesloopt.