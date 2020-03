​Eerste christelijke tussenjaarbeurs georganiseerd

Zes christelijke organisaties houden op zaterdag 28 maart voor het eerst een christelijke tussenjaarbeurs. Het gaat om Rotsvast Bijbelschool, Youth for Christ, Youth With A Mission, de Evangelische Hogeschool, Foundation 4 Life en de Wittenberg. Met de beurs willen ze jongeren wegwijs maken in het onderwijsaanbod dat is gericht op persoonlijke vorming en geloofsontwikkeling. Alle organisaties zijn met een stand aanwezig om te laten zien hoe ze vanuit hun eigen kleur en invulling jongeren willen toerusten.

Landelijke gezien kiezen steeds meer jongeren voor een tussenjaar. „Jongeren kunnen ervoor kiezen om een jaar te reizen of te werken, maar het vormingsaspect dat via onderwijs wordt geboden lijkt vandaag de dag steeds noodzakelijker”, stelt jeugdwerkdeskundige Martine Versteeg van Missie Nederland.