Eerste buis Maastunnel gerenoveerd

Een van de twee tunnelbuizen van de Maastunnel in Rotterdam is gerenoveerd en gerestaureerd. Om dat te vieren heeft de gemeente een tunneltijdrit georganiseerd.

Naar schatting 1200 sportievelingen in verschillende leeftijdsklassen mogen maandag op de race- of sportfiets door de vernieuwde buis rijden, een parcours van 1,4 kilometer. Na de tijdrit is de tunnelbuis tussen 16.00 en 18.00 uur ook te voet te bezoeken.

De Maastunnel is de oudste verkeerstunnel van Nederland. De noord-zuidverbinding onder de Nieuwe Maas werd in 1942 geopend. De gemeente is vorig jaar zomer begonnen met een grootscheepse renovatie en restauratie van de twee autobuizen.

Het monument wordt zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Zo is zandkleurig asfalt gestort dat verwijst naar de klinkervloer die er lag bij de opening.

Tijdens het werk blijft steeds een tunnelbuis geopend in noordelijke richting. Op die manier blijft het Erasmus MC snel bereikbaar vanuit Rotterdam-Zuid. Nu de westelijke buis klaar is, gaat dinsdag de oostelijke tunnelbuis dicht.

Wanneer de autotunnel in 2019 klaar is, worden ook de fietstunnel en voetgangerstunnel aangepakt. Het totale project moet het jaar daarop gereed zijn. De tunnel voldoet dan aan de huidige Europese veiligheidseisen voor dit soort bouwwerken. De werkzaamheden kosten 262 miljoen euro.