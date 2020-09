Eerste brieven over Donorregister verstuurd

Mensen die nog geen keuze hebben gemaakt of ze wel of niet orgaandonor willen zijn, krijgen vanaf deze week een brief op de mat met de vraag dit alsnog te doen. In totaal worden er tot half maart volgend jaar zo’n 7 miljoen brieven verstuurd.

Op 1 juli ging de nieuwe donorwet in. Mensen die geen keuze maken, komen uiteindelijk in het Donorregister te staan als personen die ‘geen bezwaar’ hebben tegen donatie. Tot dusver hebben 7,4 miljoen mensen een keuze gemaakt. De rest van de bevolking wordt de komende maanden meerdere keren herinnerd aan de nieuwe wet, en gevraagd een keuze te maken.

Mensen die na twee brieven nog niet hebben gekozen, worden geregistreerd als ‘geen bezwaar’. Daarvan worden mensen dan ook weer per brief op de hoogte gesteld. De eerste brieven vallen in Amsterdam op de mat. Bij de brief zit ook een formulier waarmee mensen hun keuze kunnen aangeven. Kiezen kan ook digitaal.

Mensen die behoefte hebben aan meer voorlichting, of hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier, kunnen terecht bij zo’n 800 bibliotheken verdeeld over het land.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) brengt dinsdag een bezoek aan de bibliotheek in Katwijk. Volgens haar vervullen de bibliotheken een belangrijke rol hierin. „Hier is behoefte aan. Bijvoorbeeld onder ouderen, mensen die digitaal minder vaardig zijn en mensen die geen of beperkt Nederlands spreken.”