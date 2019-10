Eerste bouwmachines aangekomen in Den Haag

De eerste bouwmachines zijn dinsdagavond bij het Malieveld in Den Haag gearriveerd in aanloop naar het grote ondernemersprotest van woensdag. Dat laat Sjoerd Vogelzang van actiegroep Grond in Verzet weten.

In totaal wil de actiegroep zo’n duizend machines naar het Malieveld brengen. Die worden in de loop van de avond en nacht aangevoerd met diepladers. De actievoerders willen op deze manier laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven.