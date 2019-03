Eerste bloemen gelegd op plek schietpartij

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht waar maandag de dodelijke schietpartij plaatsvond zijn de eerste bloemen gelegd. Ook de internationale pers is aanwezig. Cameraploegen uit onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, België en Tsjechië maken opnames op de plek rond de trambaan.

De politie is niet meer aanwezig.

De schietpartij vond maandag plaats in een tram. Deze rijdt weer volgens de dienstregeling. Bij de opstaphalte vlakbij de plaats van het incident zijn ook bloemen neergelegd. Tramreiziger Jeroen is maandagochtend bij de halte. Hij vindt „dat we ons niet moeten laten tegenhouden door wat er gebeurd is”. Hij was maandag bij zijn vriendin, die op de Beneluxlaan woont, vlakbij waar het geweld plaatsvond. Hij zegt dat het allemaal wel erg dichtbij kwam en „dat is wel eng”.