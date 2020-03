Eerste besmetting met coronavirus bij inwoner azc

Bij een inwoner van het asielzoekerscentrum in Maastricht is het coronavirus aangetroffen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is dit de eerste besmetting in een azc. De afgelopen periode is op diverse azc’s in het land een aantal bewoners uit voorzorg in quarantaine geplaatst, omdat ze lichamelijke klachten hadden, maar ze hadden geen corona, aldus het COA.

De bewoner van het azc in Maastricht ligt op de intensive care. Volgens protocol zijn de twee bewoners die in dezelfde woonunit verbleven in quarantaine geplaatst en zo goed mogelijk afgeschermd van de overige bewoners.

Volgens COA bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker hebben medewerkers van het azc in Maastricht tijdig passende maatregelen genomen. „Collega’s zijn hier op voorbereid en hebben snel en adequaat gehandeld. De gezondheid en medische veiligheid van onze bewoners en onze mensen staat uiteraard voorop.”