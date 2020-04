Eerste besmetting met corona op Terschelling

Het coronavirus is voor het eerst vastgesteld bij een bewoner van Terschelling. Dat heeft waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld van het waddeneiland zaterdag bekendgemaakt.

„Het gaat om een ouder persoon. Omwille van de privacy geven we geen verdere informatie over de patiënt. Uiteraard is de directe omgeving van de patiënt geïnformeerd en zijn de gebruikelijke maatregelen genomen”, aldus Hermans-Vloedbeld. „Hoewel het een kwestie van tijd was dat het virus ook op Terschelling de kop op zou steken, is het toch heel vervelend als het dan iemand treft.”

De burgemeester riep iedereen op de landelijke maatregelen te blijven volgen. Terschelling heeft bijna 5000 inwoners.