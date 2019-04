Eerste begrafenis betaald van gulle giften

Van het geld dat is ingezameld voor de slachtoffers van de aanslag in een Utrechtse tram, is intussen de eerste begrafenis betaald. Dat meldt de initiatiefneemster, Martje Beniest-Kleppe op haar Facebookpagina. Zij is de buurvrouw van het 19-jarige meisje Roos uit Vianen dat door schutter Gökmen T. werd doodgeschoten.

Wiens begrafenis met het geld is betaald, meldt ze niet. Beniest-Kleppe begon twee inzamelingen kort na de aanslag. Ze heeft intussen een stichting opgericht die zich buigt over de besteding van het opgehaalde bedrag. Opgeteld is er al meer dan 125.000 euro binnengekomen.

Het geld was in eerste instantie bedoeld voor financiële steun aan de nabestaanden van Roos. Maar al snel werd besloten om ook geld te geven aan andere nabestaanden en mensen die bij de aanslag gewond raakten.

Vier mensen zijn overleden door het schietincident. De 37-jarige schutter zit vast en wordt aangeklaagd voor meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.