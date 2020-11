Eerste autocontrolestraat voor pacemakers geopend

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft een controlestraat geopend voor mensen met een pacemaker. Die kunnen gewoon in hun auto blijven zitten tijdens de test. Volgens eigen zeggen is het de eerste autocontrolestraat voor pacemakers in ons land.

Patiënten kunnen, op afspraak bij het ziekenhuis, via het raam van hun auto hun pacemaker laten uitlezen. De gegevens worden verzonden naar de cardiomeettechnicus in het ziekenhuis, die ze beoordeelt en de uitslag binnen 15 minuten doorgeeft. Zijn er geen bijzonderheden, dan kan de patiënt meteen doorrijden.

„In tijden van corona is deze vorm van zorg een uitkomst. In de eerste plaats voor de patiënt, voor wie de zorg op een veilige en snelle manier door kan gaan. En ook voor het ziekenhuis, omdat minder mensen het gebouw binnengaan,” zegt cardioloog Lucas Boersma.

Niet iedereen met een pacemaker kan zomaar in de teststraat terecht. Patiënten die in aanmerking komen, zijn per brief benaderd voor een afspraak met informatie en instructies.

Het ziekenhuis heeft voor de komende twee weken een kleine driehonderd hartpatiënten uitgenodigd voor een controle in de straat. Wordt dit een succes, dan wordt gekeken of er ook voor nog andere patiënten dergelijke mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld.