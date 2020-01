Eerste aardbeving in Groningen van 2020 een feit

De eerste aardbeving van het jaar in Groningen is een feit. Vrijdag deed zich bij het Groningse Zuidbroek een lichte beving voor. Het KNMI registreerde een kracht van 0,6. De beving was op een diepte van 3 kilometer.

Op oudejaarsdag was de laatste van vorig jaar: bij Farmsum. Die had een kracht van 0,9.

In het gaswinningsgebied in de provincie Groningen deden zich afgelopen jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. De zwaarste beving was op 22 mei in Westerwijtwerd, met een kracht van 3,4, meldde het KNMI in zijn jaaroverzicht.