„Eerst in China, nu in Gorkum coronavirus”

Het parkeerterrein van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ligt er verlaten bij. Het ziekenhuis is op slot vanwege een oud-patiënt met het coronavirus. Anderhalve kilometer verderop wacht de Gomarus Scholengemeenschap verder nieuws van de gemeente af.

Een politieauto komt stapvoets voorbijrijden. Iets verderop staan de draaideuren van de hoofdingang stil. Op het glas hangen verregende stukken papier. „Het ziekenhuis is gesloten voor bezoek”, staat er met grote letters op. Binnen is er niemand te zien, afgezien van een receptioniste die achter de grote ontvangstbalie zit. Vlak bij de ingang staat een bewaker met paraplu. Hij wil geen vragen beantwoorden. „Daarvoor moet je bij de woordvoerder zijn.”

Het Beatrixziekenhuis ging zondag dicht, nadat bekend werd dat een patiënt het virus bleek te hebben zonder dat het ziekenhuis dit wist. Iedereen die dicht bij de vrouw is geweest, wordt nu onderzocht. Volgens woordvoerder Dionne Puyman zijn de eerste vier tests „gelukkig negatief.” Het gaat om drie medewerkers die in de buurt van de patiënt zijn geweest en één patiënt. Tien andere medewerkers zitten nog in thuisisolatie. De testen moeten uitwijzen of zij besmet zijn.

Voorlopig blijft het ziekenhuis dicht, zegt Puyman. „Eerst meer onderzoek. Hoelang dat duurt, is nog niet duidelijk.”

Tot die tijd geldt er een opnamestop en mogen patiënten geen bezoek ontvangen. Het ziekenhuis draait wel gewoon door. „Er is een team aanwezig om de mensen te verzorgen die nu in het ziekenhuis liggen.”

Elders in Gorkum lopen de laatste leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem naar binnen voor het eerste lesuur. Emmelot en Willemieke uit 6 vwo komen net van de fiets af. „Bizar hoe snel het is gegaan”, zegt Emmelot. „Eerst was het virus in China, en nu is het al in Gorkum.” Beide leerlingen maken zich nog niet veel zorgen. „Paniek helpt niet”, zegt Emmelot nuchter. Voor de zekerheid nemen ze wel wat voorzorgsmaatregelen. Willemieke: „Ik was mijn handen extra vaak.”

In de mediatheek zitten Job en Edwin, ook uit 6 vwo. Ze moeten eigenlijk naar Frans, maar een paar vragen beantwoorden willen ze wel. „Geeft niet hoor, als we iets later zijn”, zegt Job lachend. Hij houdt het nieuws in de gaten, maar vindt de ophef wat te veel van het goede. „Het is heel besmettelijk, maar niet supergevaarlijk voor ons.” Edwin: „Eigenlijk is het een soort griep. Al is het gevaarlijk voor ouderen en zieke mensen.”

De school heeft, afgezien van de standaard hygiënevoorschriften, nog geen extra maatregelen genomen. Uit voorzorg is vandaag wel een excursie naar de Technische Universiteit Delft geannuleerd. „Verder is het afwachten”, zegt C. van Rijswijk, directeur onderwijs van de scholengemeenschap. „Er zijn korte lijntjes met de gemeente; we worden op de hoogte gehouden. Morgen vergadert de directie, dan beslissen we wat we verder gaan doen.” De directeur is net terug van de weekopening. „Daar heb ik het over het virus gehad. Bij nieuws als dit besef je maar weer dat we als mensen niets te betekenen hebben. Uiteindelijk staat God boven alles. We moeten het in Zijn handen geven.”

Heilig avondmaal uitgesteld

Het oprukkende coronavirus in Nederland heeft geleid tot het opschorten van het heilig avondmaal en het afschaffen van de doorgeefcollecte.

De hersteld hervormde gemeente van IJsselmuiden-Grafhorst heeft besloten om het avondmaal zondag niet te laten doorgaan. Een voorzorgsmaatregel, zegt oud-scriba D. Companjen. Ook was er alleen een collecte aan de deur.

De hhg van Middelharnis zal zondag het avondmaal wel bedienen maar „geen gebruikmaken van één beker voor meerdere personen, maar van kleine bekertjes voor ieder persoonlijk”, zo meldt ze op haar website. Er was zondag alleen een deurcollecte. In een toelichting wordt gesteld dat de christelijke gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft. „Paniek is niet nodig, maar wijsheid en voorzichtigheid wel. De ernst van het virus zelf lijkt mee te vallen. Maar los daarvan is het sowieso zaak verdere verspreiding van dit nieuwe virus zo veel mogelijk te voorkomen.” De gereformeerde gemeente van Scherpenzeel heeft in verband met „het zeer besmettelijke coronavirus” en de hierbij te betrachten voorzichtigheid besloten om tot nader order bij de uitgang te collecteren.

Ziekenhuis Gorinchem dicht door besmetting