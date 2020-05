Eerst buien, maar vanaf zondag zonniger en warmer

Het weekend start met felle buien met soms ook hagel, onweer en lokaal veel regen, verwacht Weeronline. Zondag knapt het op en blijft het overwegend droog. Ook de eerste dagen van de komende week is het meestal droog met geregeld zon. De temperatuur wordt geleidelijk weer wat hoger.

Maandag is er nog een buienkans en dan vooral landinwaarts. Zo nu en dan schijnt de zon en het wordt 13 tot 17 graden. Op Bevrijdingsdag (dinsdag) is het overwegend droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur valt een graadje hoger uit, met 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden.