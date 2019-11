Eerlijke vinder levert waardeloze buit in

Iemand heeft in het politiebureau in Maastricht een stapel briefjes van 500 euro afgegeven aan de balie. Gevonden in een afvalbak, aldus de politie zondag. „Eerlijke vinders bestaan er gelukkig nog, alleen is de buit niks waard!”, laat de politie weten. De 475 briefjes van 500 euro waren namelijk vals.

De politie waarschuwt mensen met het oog op de naderende feestdagen extra alert te zijn op vals geld. Met name winkeliers en horeca zouden goed op moeten letten, aldus de politie. In de meeste gevallen gaat het om valse briefjes van 50 euro, maar ook andere biljetten blijken in omloop te zijn.

„Bankbiljetten worden gedrukt op speciaal papier. De inkt ligt er dik op, zodat je dat kunt voelen (een kopie is vaak glad). Verder is een watermerk aanwezig, dat je goed moet kunnen zien als je het biljet tegen het licht houdt. Ook heeft een biljet een hologram. Als je biljet beweegt, dan beweegt het hologram ook.”