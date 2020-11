Eerdmans ziet ‘ruimte op rechts’ voor nieuwe partij

Joost Eerdmans ziet „ruimte op rechts” voor een nieuwe partij „met normale mensen zo tussen de PVV en de VVD”, na de implosie bij Forum voor Democratie (FVD) waar hij zelf donderdagavond uitstapte als kandidaat-Kamerlid. Eerdmans noemt het „jammer dat dat gat nu niet gevuld wordt”, zei hij vrijdagochtend in een interview met Veronica Inside op Radio Veronica.

Op de vraag of hij zelf „ergens op een kieslijst” voorbij zal komen, antwoordt Eerdmans: „Voor nu zeg ik nee”, omdat hij boos, moe en teleurgesteld is door het gedoe in en rond FVD. „Dat soort beslissingen kan ik niet nemen op zo’n korte termijn, in dit stadium zo dicht bij de verkiezingen, dus ik weet niet of dat verstandig is. Maar ik denk wel dat het eigenlijk zou moeten, omdat je voelt dat er ruimte is waar mensen nu teleurgesteld afhaken. Die willen niet op Wilders stemmen en nu ook niet op Baudet stemmen, dus er is echt wel ruimte”, aldus Eerdmans.

Hij wil een eigen initiatief ook niet helemaal uitsluiten: „Je moet nooit nooit zeggen in de politiek. Ik ga uiteraard nadenken”. Vooralsnog blijft hij gemeenteraadslid voor Leefbaar in Rotterdam.

Eerdmans liet donderdagavond met Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek weten uit FVD te stappen, omdat voorman Baudet bleef weigeren hard in te grijpen bij de jeugdafdeling JFVD en vanwege diens antisemitische en racistische uitspraken.

Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek stonden op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, Nanninga zit voor FVD in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad.