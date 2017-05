Eerdmans weer lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

Joost Eerdmans is volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Leden van de partij herkozen hem zondag. Eerdmans hoopt zijn partij bij de verkiezingen op 21 maart opnieuw de grootste te maken. In 2014 lukte hem dat ook: momenteel zit Leefbaar met 14 zetels in de gemeenteraad, op flinke afstand gevolgd door PvdA (8 zetels) en D66 (6 zetels).

Maar de vroegere partij van Pim Fortuyn krijgt concurrentie op rechts: Geert Wilders heeft aangekondigd dat zijn PVV voor het eerst ook gaat meedoen in de havenstad.

Eerdmans benadrukte in zijn acceptatiespeech dat het de goede kant op gaat met Rotterdam. „Door ons beleid neemt de veiligheid toe, worden integratieproblemen aan de kaak gesteld en verandert de stad van armoedemagneet in de succesmagneet die het moet zijn.”

Verder mengde de politicus zich in de discussie over het al dan niet toestaan van hoofddoekjes bij de politie. Wat hem betreft gaat dat in Rotterdam niet gebeuren.

Momenteel is Joost Eerdmans als wethouder onder meer verantwoordelijk voor veiligheid. Zijn partij zit in het college met D66 en CDA.