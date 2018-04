Eerdmans niet opnieuw wethouder in Rotterdam

Als Leefbaar Rotterdam (LR) opnieuw deel gaat uitmaken van het college, keert partijleider Joost Eerdmans niet terug als wethouder. „Ik ben hier al maanden over aan het nadenken. Nu het besluit daadwerkelijk is gemaakt, is het tijd om het te vertellen”, zegt hij in een interview met het AD.

Eerdmans gaat door als fractievoorzitter. „Ik blijf dus in de Rotterdamse politiek, daar waar ik verkozen ben: in de gemeenteraad.” Hij zegt dat zijn besluit niets te maken heeft met de coalitie-onderhandelingen die nogal stroef verlopen.

LR is met elf zetels de grootste partij in Rotterdam en liet afgelopen week weten in te zetten op een brede coalitie die een ruime meerderheid heeft. Eerdmans denkt daarbij aan samenwerking met VVD, D66, PvdA en GroenLinks, zei hij.