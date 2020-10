Eerder gesprek over sterven door corona

Voor ongeveer een kwart van de Nederlanders was de coronacrisis aanleiding om meer te gaan nadenken en/of te spreken over het levenseinde.

Dit gold vooral voor mantelzorgers en patiënten, zo blijkt uit een representatief onderzoek van DirectResearch onder NPV-leden en onder een representatieve groep Nederlanders, in opdracht van de NPV.

Een grote groep Nederlanders (85 procent) en NPV-leden (97 procent) dacht los van corona al geregeld na over thema’s met betrekking tot het levenseinde, zo komt verder uit het onderzoek naar voren. Bijna 80 procent van de Nederlanders en 87 procent van de NPV-leden deelt hun wensen en verwachtingen over het levenseinde ook.

Ruim 80 procent van de Nederlanders vertrouwt erop dat zij in de laatste levensfase de behandeling en zorg zullen krijgen die bij hen passen. Onder de NPV-leden is deze groep groter: 87 procent.

Toch zijn 2 op de 10 Nederlanders soms bang dat er bij hun levenseinde een verkeerde medische beslissing genomen zal worden. Onder Nederlanders (21 procent) is deze angst vaker aanwezig dan onder NPV-leden (17 procent). Daarbij is de kennis over palliatieve sedatie – het verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase met als doel het lijden te verlichten– gering.

NPV-directeur Van Dijk roept het kabinet gezien het onderzoek op alles te doen om mensen het vertrouwen in goede zorg te geven. Hij benadrukt verder dat alle mensen moeten weten dat de palliatieve zorg „ook voor hem of haar beschikbaar is.”