Eerbetoon aan veteranen in centrum Den Haag

Duizenden veteranen marcheren zaterdag door het centrum van Den Haag. Terwijl vliegtuigen van de luchtmacht overvliegen, neemt koning Willem-Alexander het defilé af tijdens de Nederlandse Veteranendag. Het is een spektakel voor het publiek, dat zich verder onder meer kan vergapen aan talloze legervoertuigen en parachutisten die in de Hofvijver landen.

Op het Malieveld valt allerlei militair materieel te bezichtigen. Bij kramen kan het publiek meer te weten komen over de veteranen en hun missies en geven militaire musea hun visitekaartje af. De Veteranendag wordt sinds 2005 gehouden als blijk van erkenning en waardering voor de 110.000 Nederlandse veteranen. Het is een manier om hen te bedanken „voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden”.

De dag wordt standaard gehouden op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernhard. Veteranendag begint met een bijeenkomst in de Ridderzaal, waar premier Mark Rutte honderden veteranen toespreekt.