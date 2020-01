Eerbetoon aan Groningse kunstenaar Hendrik Werkman

Museum Flehite in Amersfoort gaat kunstenaar Hendrik Werkman (1882- 1945) vanaf 9 februari eren met een expositie. Bijna alle werken in de tentoonstelling komen uit de collectie Niemeijer - Hidding. Het is voor het eerst dat deze privéverzameling in een museum te zien is.

Werkman werd op 10 april 1945, drie dagen voor de bevrijding van Groningen bij Bakkeveen gefusilleerd door de Duitsers en dat is de reden voor een tentoonstelling nu, 75 jaar later.

Het echtpaar Niemeijer - Hidding uit Noordhorn heeft een verzameling werken van kunstenaars uit Noord-Nederland, veelal aangesloten bij het collectief De Ploeg. Hendrik Nicolaas Werkman begon als drukker. In 1917 begon Werkman met schilderen en werd hij lid van De Ploeg. Hij verzorgde ook het drukwerk voor de vereniging, zoals posters, uitnodigingen en catalogi. Museum Flehite toont bijna veertig werken van Werkman.

Tevens is er werk te zien van diverse andere Noord-Nederlandse kunstenaars. De expo is te bezoeken tot en met 5 mei.