‘Eenzaamheid onder alleenstaande jongeren in tijd van corona’

Eenzaamheid onder alleenstaande jongeren is tijdens de huidige coronacrisis een probleem. Dat melden het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen na onderzoek.

Binnen het grootschalige onderzoek ontvangen 135.000 mensen sinds de start van de crisis wekelijks een coronavragenlijst. Er zijn tot nu toe ruim 160.000 vragenlijsten ingevuld. Een op de zeven respondenten tot 30 jaar die alleen wonen zegt zich in de huidige coronacrisis vaak eenzaam te voelen. Daarnaast blijkt dat veel mensen zich eerder zorgen maken dat een naaste ziek wordt dan dat zij zelf ziek worden.

„Door zo’n lockdown beschermen we onszelf tegen het virus, maar tegelijkertijd ontstaat er een grote psychologische druk bij veel mensen. Bij wie speelt die druk het meeste en welke gezondheids- en omgevingsfactoren spelen mee? Dat is voor beleidsmakers in de hele wereld interessant”, zegt hoogleraar Jochen Mierau.