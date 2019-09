Eenzaamheid kijkt niet naar leeftijd

Online contact leggen met anderen wordt steeds populairder onder ouderen. Zo heeft app Klup Katy Ecury (71) de gewenste sociale contacten opgeleverd. Ze is nog steeds lid. „Ik ben nu eenmaal een trouwe ziel.”

Katy Ecury is een aantal jaren geleden actief geworden op Klup. „Ik kwam toen net in Rotterdam wonen en ik wilde een netwerk opbouwen.” En dat is gelukt. Ze heeft er zelfs een vaste vriendinnenclub van vier personen aan overgehouden. Eens per zes weken gaan de dames uit eten en ze bezoeken regelmatig een museum. Met één vriendin luncht Ecury wekelijks. „Voor je het weet zijn er dan drie uur verstreken, hoor.”

Het programma is eenvoudig te downloaden op de smartphone of de tablet. Op basis van specifieke interesses kunnen senioren via dit platform gelijkgestemde leeftijdsgenoten in hun woonomgeving vinden. Ze kunnen met elkaar chatten, maar ook deelnemen aan allerlei uitjes variërend van koffiedrinken tot parachutespringen.

Toch denk Ecury niet dat initiatieven zoals Klup de eenzaamheid onder ouderen kunnen terugdringen. „Veel senioren kruipen nu eenmaal niet achter een computer of tablet. Die bereik je hier dus niet mee.” Ecury heeft wel een suggestie waarmee deze ouderen wel zouden zijn geholpen. „Organiseer vaker bijeenkomsten die speciaal zijn gericht op ouderen, zoals diners. Rotterdam doet dit de laatste tijd vaak en dit werk heel goed.”

Veel ouderen komen dus terecht bij ontmoetingsapps als Klup, maar dit is lang niet voor iedereen weggelegd. Dinsdag begint de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. In verschillende steden en dorpen worden honderden activiteiten georganiseerd, speciaal voor ouderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport probeert hiermee eenzaamheid onder ouderen steeds nadrukkelijker bij de mensen onder de aandacht te brengen.

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat meer dan de helft van de mensen van 75 jaar of ouder zichzelf als ”eenzaam” typeert. Van de 85-plussers voelt bijna twee derde zich eenzaam; 15 procent van deze groep bestempelt zichzelf zelfs als ”zeer ernstig eenzaam”.

Stop eenzaamheid gezamenlijk en zoek elkaar op

Jongeren

Wie denkt dat eenzaamheid alleen onder senioren voorkomt, komt bedrogen uit. Begin deze maand is er een landelijk meldpunt geopend voor eenzame jongeren van 12 tot 30 jaar. De initiatiefnemers zeggen de jongeren niet à la minute te kunnen helpen, maar dankzij alle meldingen kan wel in kaart worden gebracht waar eenzaamheid veel voorkomt.

Gerine Lodder, onderzoeker aan Tilburg University, houdt zich al jaren bezig met eenzaamheid onder jongeren. Zij verwacht dat het meldpunt kan helpen bij het bestrijden van eenzaamheid, alleen is dit „absoluut niet voldoende” om het hele probleem op te lossen.

Dat de Week tegen Eenzaamheid vooral is gericht op ouderen verbaast Lodder niet. „De activiteiten zijn een goede weerspiegeling van hoe er in de maatschappij wordt gedacht. Veel mensen denken dat jongeren niet eenzaamheid zijn omdat ze vaak een druk sociaal leven hebben, in tegenstelling tot ouderen. Maar dat geldt zeker niet voor alle jongeren.

Lodder denkt dat een maatschappelijke mentaliteitsverandering nodig is om eenzaamheid onder jongeren het hoofd te bieden. „Als jongeren wordt geleerd hoe ze een sociaal netwerk opbouwen, een sociaal konvooi, kunnen ze daar de rest van hun leven op terugvallen. We moeten jongeren niet alleen vragen naar zaken zoals studie, maar ook naar hun sociale leven.”

Lodder pleit voor het meegeven van de juiste „tools.” „Hierbij kun je denken aan het aanleren van vaardigheden die gericht zijn op het aanleggen en onderhouden van sociale contacten. Hier hebben ze de rest van hun leven profijt van.”