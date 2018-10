EenVandaag viert jubileum met verzoekjes

EenVandaag bestaat donderdag 25 jaar. Het actualiteitenprogramma van AVROTROS viert dat met een speciale uitzending die helemaal is samengesteld door de kijkers. Die konden aangeven welke onderwerpen zij graag nog eens zouden willen zien.

De onthullingen rondom het gevaarlijke chroom-6, de voicemails van politici die zo lek als een mandje bleken te zijn en de aanvaring tussen premier Rutte en PVV-leider Wilders tijdens de verkiezingen van 2017 - dat zijn onderwerpen die in de jubileumuitzending aan bod komen.

EenVandaag begon op 4 oktober 1993 als TweeVandaag, na het samengaan van TROS Aktua, EO’s Tijdsein en Veronica Nieuwslijn. Veronica stapte er in 1995 uit omdat de omroep commercieel werd. In 2004 nam de AVRO de plaats van de EO in. De naam EenVandaag werd geïntroduceerd in 2006, toen het programma verhuisde van (toen nog) Nederland 2 naar Nederland 1. De huidige presentatoren zijn Jaap Jongbloed, Suzanne Bosman, Rik van de Westelaken, Roos Moggré en Jojanneke van den Berge.

Sinds 2004 heeft EenVandaag een eigen opiniepanel, dat nu 50.000 leden telt. Daarmee peilt het programma de mening over actuele politieke en maatschappelijke kwesties.