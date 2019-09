EenVandaag: iets meer vertrouwen in Rutte III

De Nederlandse bevolking heeft iets meer vertrouwen gekregen in het kabinet-Rutte III dan een jaar geleden. Rutte III moet echter nog altijd genoegen nemen met een kleine onvoldoende; het gemiddelde rapportcijfer van alle kiezers steeg namelijk van een 4,5 naar een 5,0. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel.

Vooral de kiezers van de vier coalitiepartijen zijn positiever gaan denken over het kabinet: 62 procent heeft vertrouwen in Rutte III. De achterban van de VVD is onverminderd positief over het kabinet, merkte EenVandaag. Net als vorig jaar heeft 70 procent vertrouwen, het meest van alle achterbannen. Alleen bij de CDA-kiezers blijft het vertrouwen achter (42 procent). Bij de grote oppositiepartijen daalde de tevredenheid juist.

De kiezers hebben het meeste vertrouwen in Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Een kleine meerderheid, 51 procent, „heeft er redelijk tot heel veel vertrouwen in dat Hoekstra zijn werk goed doet”. Minister-president Mark Rutte staat vijfde in de top 5 van te vertrouwen ministers, met 41 procent.

In totaal deden ruim 22.000 mensen mee aan het onderzoek, dat van 5 tot en met 9 september plaatsvond.