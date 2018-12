Eensgezind in de bres voor behoud intercitystations

Veenendaal-De Klomp en Driebergen-Zeist dreigden hun status van intercitystation te verliezen. Eendrachtige inzet van provincies en gemeenten zorgt er waarschijnlijk voor dat intercitytreinen er blijven stoppen.

Tussen Schiphol en Nijmegen gaan ”tienminutentreinen” rijden. Als het aan de NS ligt vanaf de dienstregeling voor 2022. Reizigers hoeven dan geen spoorboekje meer te raadplegen, binnen tien minuten is de volgende intercity er. Spoorbeheerder ProRail deed onderzoek naar mogelijke knelpunten voor invoering van dit zogeheten hoogfrequent spoor en stelde daarbij het aantal intercitystations op het traject Utrecht-Arnhem ter discussie.

Volgens ProRail zijn twee treindienstvarianten haalbaar. De provincies Utrecht en Gelderland en betrokken gemeenten hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gezamenlijk geadviseerd het zogenaamde 6/4-model uit te werken. In die variant rijden er zes intercity’s per uur tussen Schiphol en Arnhem, waarvan er vier doorgaan naar Nijmegen, en vice versa. Deze treinen stoppen allemaal in Utrecht, Ede-Wageningen en Arnhem, en –zoals ook nu gebeurt– twee keer per uur in Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp.

Daarnaast blijven er vier sprinters rijden tussen Breukelen en Veenendaal-Centrum, waarvan er twee doorgaan naar Rhenen en naar Amsterdam. Twee van de vier sprinters die nu nog alleen in de spitsuren worden ingezet, rijden dan ook buiten de spits. Een forse kwaliteitsverbetering, vinden provincies en gemeenten. „Naar verwachting wordt de sprinter voor veel meer mensen een interessante mogelijkheid.”

In het andere model (6/2/2) stoppen intercity’s niet meer op de stations Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp. Provincies en gemeenten accepteren dat niet. Veenendaal zou dan twee sprinters in de spits missen. Ook een nadeel is dat sprinters vijf minuten op station Driebergen-Zeist stilstaan om door een intercity ingehaald te worden.

Engbert Stroobosscher, portefeuillehouder mobiliteit voor de regio Foodvalley en wethouder in Veenendaal, is blij met het eensgezinde advies. „Dat is een krachtig signaal naar het ministerie. Een makkelijke, snelle verbinding met de Randstad is voor onze regio cruciaal. Station Veenendaal-De Klomp wordt steeds belangrijker voor de bereikbaarheid, in het bijzonder voor Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel en een groot deel van de gemeente Ede. Dat zien we aan het toenemend aantal reizigers via dit station, onder wie veel forensen en studenten. Van belang is ook dat vanuit Foodvalley direct naar Amsterdam Centraal én Schiphol kan worden gereisd.”

Wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug noemt het „goed nieuws” dat volgens het advies Driebergen-Zeist intercitystation kan blijven. „Als je een advies uitbrengt dat zo breed wordt gedragen, kan het alleen deze kant op gaan.”

Staatssecretaris Van Veldhoven snapt dat de regio geen achteruitgang wil. „We bekijken met elkaar wat de optimale oplossing is, met de reiziger op één”, zei ze in de Tweede Kamer. Binnenkort wordt samen met de betrokkenen een besluit genomen.