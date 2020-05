Eenrichtingsverkeer voor voetgangers in binnenstad Utrecht

Voetgangers in de binnenstad van Utrecht krijgen meer ruimte. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is besloten in veel (smalle) straten over te gaan op eenrichtingsverkeer. Ook komen er zogenoemde voetgangersrotondes op drukke kruisingen en worden voor winkels wachtplaatsen gecreëerd.

De maatregelen zijn nodig omdat anders maar moeilijk voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.

Eenrichtingsverkeer gaat gelden in de Bakkerstraat, Vinkenburgstraat, Zakkendragersteeg, Drieharingstraat, Hekelsteeg en op de Oudegracht vanaf de Stadhuisbrug tot de Viebrug. Bij de kruising Mariastraat-Steenweg komt een voetgangersrotonde. Ook krijgen voetgangers vaker groen licht bij de verkeerslichten rond Vredenburg en de Lange Viestraat, zoals de oversteek bij de Bijenkorf, meldt een woordvoerder.