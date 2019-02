Eenmalig inchecken in ov niet haalbaar

Passagiers moeten op trajecten met meerdere vervoerders voorlopig meerdere keren blijven in- en uitchecken met hun ov-chipkaart. Het is te duur om ervoor te zorgen dat een passagier met één in- en uitcheck kan volstaan, vindt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Reizigers die onderweg overstappen naar een andere vervoerder, moeten bij die overstap nu nog uitchecken en weer inchecken. Ze vinden dat vaak onhandig en tijdrovend en het gaat ook geregeld mis. Zo gebruikten veel passagiers de verkeerde in- en uitcheckpaal.

Maar onderzoek heeft uitgewezen dat overstappen met een extra incheck al veel soepeler verloopt dan voorheen, schreef Van Veldhoven maandag aan de Tweede Kamer. Bovendien zou het invoeren van enkelvoudig inchecken de komende vijftien jaar in totaal 90 miljoen euro meer kosten dan het zou opleveren.

Daarom ziet de staatssecretaris, op advies van het NOVB, het overlegorgaan van overheden, vervoersbedrijven en consumentenorganisaties, daarvan af. Ze mikt erop dat nieuwe manieren van betalen, bijvoorbeeld via apps, over enkele jaren enkelvoudig inchecken wel mogelijk maken.

Kortere reistijd

De NS willen voor volgend jaar verbeteringen doorvoeren waardoor de reistijd korter wordt en de overstap voor reizigers verbeterd. Ze gaan erover overleggen met regionale overheden en reizigersorganisaties. Het plan is om het aantal treinen per uur waar mogelijk te verhogen. Zo kunnen door de inzet van nieuwe treinen de Sprinters tussen Groningen en Zwolle en tussen Leeuwarden en Meppel vier minuten sneller rijden. Door een betere overstap in Meppel kunnen Sprinterreizigers uit Friesland een kwartier sneller van en naar de Randstad reizen. Het aantal intercity’s tussen Amersfoort en Utrecht wordt uitgebreid van vier naar zes per uur.