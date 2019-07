Eenden doorboord met pijlen in Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Delfshaven zijn in een week tijd twee eenden gevonden met een pijl in hun borst. Donderdag kreeg de politie een melding van een doorboorde eend aan de Professor Poelslaan. Eerder werd al een eend met een pijl gemeld aan de Hoekersingel.

„Wij dachten eerst dat het dezelfde was als die eerder was gezien”, meldt de politie op Instagram. „Niets bleek minder waar.” De dierenambulance ontfermt zich over de eend.

De politie roept getuigen op zich te melden. „Uiteraard is dit absoluut onacceptabel.”