Een weekje winter

Wat maakt winterkou zo aantrekkelijk voor veel mensen? De zon die zich op ijzige dagen van zijn beste kant laat zien. Zeker als aan het winterweer een periode vol grauwsluier vooraf is gegaan. Ook aan schaatsliefhebbers zijn de lage temperaturen wel besteed. Zodra de weersvoorspellingen positief voor hen lijken uit te pakken, bellen ze schaatsclubs plat met de vraag binnen hoeveel uur ze hun ijzers kunnen onderbinden. Anderen zoeken koortsachtig internet af naar het beste koopje. Schaatsenslijpers draaien overuren.

Fanatiekelingen weten als geen ander dat je voor het echte werk in de Friese Rijperkerkerpolder moet zijn. Dit ondergelopen weiland is een van de eerste plekken waar je je op natuurijs kunt melden. En linke soep of niet; een nat pak oplopen, is minder erg dan een seizoen geen natuurijs te hebben gevoeld. Dus waagden tientallen schaatsers zich er woensdag in alle vroegte op het bevroren water.

Alle winterpret ten spijt, er zijn ook Nederlanders die huiveren als ze horen van temperaturen ver beneden nul. Ze weten dat jeuk door wintertenen en winterhanden hun wacht. Anderen kijken met enige jaloersheid naar de buren die met gepakte koffers voorbij hun raam komen. Ze weten, later deze dag paraderen deze plaatsgenoten ook langs de waterkant. Niet hier, maar honderden kilometers verderop in een mediterraan land. En ja, ook daar schijnt de zon uitbundig. Het is er alleen wel vele graden warmer.