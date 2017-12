Een vijfde vuurwerk deugt niet

Uit een test van consumentenvuurwerk is gebleken dat 22 procent van de onderzochte artikelen ondeugdelijk is. Dit vuurwerk kan omvallen, weigeren of zelfs ontploffen.

Dat maakte de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die de test deed, woensdag bekend.

De ILT onderzocht in totaal 302 artikelen die door Nederlandse importeurs uit China zijn gehaald. Het gaat om vuurwerk dat wel verkocht mag worden, maar waarvan de ILT vermoedde dat het risicovol was.

Eén keer geen vuurwerkbril, meteen blind

Bij meer dan een op de vijf artikelen werden tekortkomingen geconstateerd. Het risico van omvallen was volgens de ILT in de helft van de gevallen de reden om het vuurwerk als ondeugdelijk te bestempelen. Het afgekeurde vuurwerk wordt vernietigd en mag niet verkocht worden.

De uitslag van de test ligt in lijn met die van voorgaande jaren. Meestal schommelt het aantal ondeugdelijke artikelen in de test tussen de 20 en de 25 procent.

In een woning in Arnhem is intussen woensdag 400 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De bewoner is aangehouden. Een politiewoordvoerder spreekt van een „best wel forse vondst.”

Hoewel er door de vondst in het huis geen direct gevaar was voor omwonenden werd toch de Explosieven Opruimingsdienst Defensie opgeroepen om te kijken of de situatie veilig genoeg was om het vuurwerk meteen af te voeren. Dat was het geval. Het vuurwerk wordt vernietigd.

Vanaf donderdag tot en met zaterdag kan er vuurwerk worden gekocht. Zondag, oudejaarsdag, zijn vuurwerkwinkels dicht.

Vooral zwaarder en duurder siervuurwerk lijkt dit jaar in trek. Uit onlinebestellingen blijkt volgens voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland dat door de grotere populariteit van duurder siervuurwerk het aankoopbedrag per persoon hoger ligt dan vorig jaar. De vraag naar knalvuurwerk is redelijk stabiel, na een daling in de afgelopen jaren.

Afhankelijk van het soort vuurwerk moeten klanten minimaal twaalf jaar oud zijn om het aan te kunnen schaffen. Winkels mogen maximaal 25 kilo vuurwerk per aankoop verkopen. Vuurwerk afsteken mag zondag vanaf 18.00 uur tot 2.00 uur in de nacht van zondag op maandag.