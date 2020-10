Een verdachte weer vrij na arrestatie na waarschuwingsschot Hoorn

Een van de twee mannen die zondag in Hoorn werden aangehouden, nadat de politie een waarschuwingsschot had gelost, is weer vrij. De ander, een 24-jarige man uit Hoorn, is aangehouden omdat hij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich had. De politie onderzoekt nog of het inderdaad een vuurwapen was, zei een woordvoerster.

De politie kreeg zondag een melding dat een persoon in een woning op de Reaal werd bedreigd met een vuurwapen. De verdachte ging er vervolgens in een auto vandoor, maar kon later worden aangehouden, nadat een agent een waarschuwingsschot had gelost.

Ook werd korte tijd later een tweede man aangehouden. Maar die bleek niets met de zaak te maken te hebben en is inmiddels weer op vrije voeten.