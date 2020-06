Een verdachte van ontvoering Belgisch kind onder voorwaarden vrij

De onderzoeksrechter in België heeft een van de zeven verdachten in de zaak rond de ontvoering van een 13-jarig kind onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De rest van de verdachten die maandag zijn aangehouden, blijft vastzitten. Dat meldt het parket van Belgisch-Limburg.

De man die naar huis mag, blijft verdachte in de zaak. Hij kreeg van de rechter het verbod om naar het buitenland te gaan en om contact te hebben met andere verdachten en met de slachtoffers.

De zeven verdachten werden aangehouden, nadat het ontvoerde jongetje kort na middernacht werd vrijgelaten. Het kind werd in de nacht van 20 op 21 april meegenomen uit het ouderlijk huis in Genk door drie of vier gemaskerde en zwaar bewapende indringers.

Volgens Belgische media zou het gaan om een kind van een Koerdische familie die rijk zou zijn geworden door drugssmokkel via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Tijdens de ontvoering is er regelmatig contact geweest tussen de ontvoerders en de familie, waarbij losgeld werd geëist.

In het opsporingsonderzoek deed de Belgische politie een beroep op medewerking van de Nederlandse, Franse en Amerikaanse politie en justitie. Mede daardoor kwamen de verdachten in beeld.