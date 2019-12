Een verdachte dodelijke steekpartij Den Haag vrijgelaten

Een van de vier verdachten die de politie heeft opgepakt wegens betrokkenheid bij de fatale steekpartij zaterdagavond op de Goudriaankade in Den Haag is vrijgelaten. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij kon niet bevestigen dat het om een 28-jarige inwoner van Zoetermeerder gaat, zoals Omroep West meldt. Of de man nog verdachte blijft, kon het OM ook niet zeggen.

Door de steekpartij kwam een jonge Hagenaar van 20 jaar om het leven. Behalve de 28-jarige Zoetermeerder pakte de politie drie 19-jarige mannen uit Den Haag op.

De aanleiding voor het steekincident is nog niet duidelijk.