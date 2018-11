Een van de doden Sittard is bewoonster flat

Een van de twee doden die maandagavond werden aangetroffen in een woning aan de Beethovenstraat in Sittard, is een bewoonster van een woning in het zelfde appartementencomplex. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet vastgesteld.

Wat er zich heeft afgespeeld in de woning is nog niet duidelijk. „Met alle scenario’s wordt rekening gehouden”, aldus de politie, die zegt het onderzoek in de loop van dinsdag af te ronden.

Op maandagavond werd de woning, evenals het trapportaal in de uit vier verdiepingen bestaande flat, al onderzocht door de technische recherche. Ook is inmiddels buurtonderzoek gedaan.