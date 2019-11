Een schone stal is net zo vervuilend

Milieutechnieken in veestallen werken niet of slecht. Minder stikstof in de mest betekent meer stikstof in de lucht. De milieuvriendelijke stal levert amper milieuwinst op, schrijft Trouw. De Nederlandse veehouderij stoot veel meer stikstof uit dan tot nu toe werd aangenomen. Van melkkoeien ligt de uitstoot zelfs drie keer zo hoog.

De krant baseert zich op onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van minister Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. De minister vroeg het CBS te onderzoeken hoeveel stikstof er vrijkomt uit stallen met koeien, varkens en kippen.

De mest van de monsters blijkt veel minder stikstof te bevatten dan de berekeningen voorspelden. Die stikstof is ontsnapt naar de lucht, in grotere hoeveelheden dan verwacht. De ontsnapte stikstof kan in de lucht de vorm aannemen van onschuldig stikstofgas, maar ook van stikstofoxide - dat schadelijk is voor de natuur - of van het broeikasgas lachgas. Om die reden moet de uitstoot beperkt blijven.

Als technische maatregelen geen soelaas blijken te bieden tegen de stikstofuitstoot, komt een inkrimping van de veestapel steeds nadrukkelijker in beeld. Die ingreep is politiek uiterst omstreden.