Een opgepakte demonstrant zit nog vast na betoging Rotterdam

Van de twee mensen die woensdagavond na de voortijdig beëindigde antiracisme-demonstratie in Rotterdam werden aangehouden, zit er nog één vast. Dat maakte de politie donderdag bekend.

Deze verdachte werd aangehouden voor het gooien van vuurwerk naar een agent. De zaak van de andere verdachte, die was opgepakt voor het beledigen van een agent, is geseponeerd. De persoon is inmiddels vrijgelaten. De politie heeft geen informatie verstrekt over de identiteit van de twee betogers.

Woensdag besloot burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de betoging tegen racistisch geweld bij de Erasmusbrug vroegtijdig af te breken. Hij vond dat het veel te druk was bij het podium waar de speeches werden gehouden, waardoor de demonstranten niet voldoende afstand konden houden. Groepen betogers richtten hierna op enkele plekken in de stad vernielingen aan, waarbij de ME moest ingrijpen.