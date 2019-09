Een op tien bollentelers in de fout met gif

Een op de tien bloembollentelers houdt zich niet aan de regels op het gebied van onkruidbestrijding. Dat is wel een flinke verbetering vergeleken met vier jaar geleden, toen bijna de helft (45 procent) in overtreding was. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De NVWA deed inspecties bij 300 telers van bloembollen. Daaruit blijkt onder meer dat het kankerverwekkende landbouwgif formaldehyde, dat al sinds 2013 verboden is, nog steeds wordt toegepast. In totaal maakte de NVWA 31 boeterapporten op. Ook kregen bedrijven waarschuwingen voor het ongeoorloofde gebruik van chloor voor de ontsmetting van bollen. Dat gold ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van beschermde grondwatergebieden.

Nederland telt ruim 1600 bloembollenbedrijven. Zij teelden vorig jaar ruim 27.000 hectare bloembollen, waaronder tulpen, lelies, dahlia’s en hyacinten.