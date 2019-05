Een op negen vrouwen wisselt baan na pesten

Ruim 11 procent van de werkende vrouwen in Nederland heeft weleens van baan gewisseld omdat zij gepest werd door collega’s of een leidinggevende. Dat is bijna twee keer zo hoog als het percentage van mannen die vertrekken als gevolg van pesterijen (6,5 procent). Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Tentoo.

Gemiddeld wordt één op de zes Nederlanders in loondienst weleens gepest door collega’s. Hoewel het verschil tussen mannen (15,2 procent) en vrouwen (16,9 procent) die dit hebben meegemaakt niet groot is, is er wel veel verschil in de actie die erop wordt genomen.

"We moeten helaas concluderen dat pesten op de werkvloer nog steeds een actueel thema is. Pesten heeft een bijzonder negatieve invloed. Het zorgt voor stress, verzuim en kan zelfs leiden tot het vertrek van een werknemer. We zien in het onderzoek dat meer vrouwen dan mannen ervoor kiezen om weg te gaan bij hun werkgever als zij gepest worden," aldus Noortje Hendrikx, algemeen directeur van Tentoo.