Een op drie hamstert wegens hogere btw-tarief

Bijna een op de drie mensen is met het oog op de aanstaande verhoging van het lage btw-tarief van plan om voor 1 januari nog extra boodschappen in te slaan. Ook gaat 21 procent voor de jaarwisseling nog even snel naar de kapper en bestelt 10 procent alvast theater- en concertkaarten voor volgend jaar. Dat meldt overheidsplatform Wijzer in geldzaken na onderzoek onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Het onderzoek wijst uit dat ruim 80 procent van de Nederlanders financiële goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar. Zuiniger aan doen (37 procent), minder onnodige uitgaven (37 procent) en niet rood staan (26 procent) vormen de top drie goede voornemens. De top drie van zaken waarop mensen willen besparen, bestaat uit de dagelijkse boodschappen (38 procent), winkelen (33 procent) en energie (27 procent). Vanwege de verhoging van de energiebelasting per 1 januari zou 58 procent van de deelnemers sowieso zuiniger met energie willen omgaan.

Bijna de helft, 47 procent, weet volgens het platform overigens niet welke veranderingen in wet- en regelgeving die 1 januari ingaan van invloed zullen zijn op hun portemonnee. Wijzer in geldzaken heeft een onlinetool ontwikkeld, waarmee Nederlanders hier een persoonlijk overzicht van kunnen krijgen.