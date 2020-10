Een op drie bewuster bezig met gezondheid sinds corona

Een op de drie Nederlanders is bewuster bezig met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie uitbrak. Vier op de tien Nederlanders zijn zich bewuster van waar ze staan qua gezondheid. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder 1532 Nederlanders dat is uitgevoerd door Motivaction.

Van de deelnemers gaf 82 procent aan dat ze bezig zijn met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd. Meer kunnen genieten komt daar vlak achteraan.

Voor vier op de tien zijn negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet bepalend om te starten met het verbeteren van de gezondheid. Met wat er is bereikt met het verbeteren van het voedingspatroon, is 55 procent erg tevreden, 67 procent is zeer tevreden met het resultaat van meer bewegen en 78 procent is erg te spreken over de verbeteringen van hun woonomgeving.

Een begin maken met het verbeteren van de gezondheid is voor 21 procent van de Nederlanders echter moeilijk. Voor 15 procent geldt dat hun inspanningen voor het verbeteren van hun gezondheid ze meer kost dan oplevert.

Het onderzoek wijst verder uit dat 36 procent van de Nederlanders zich door corona vermoeider en somberder voelt, bij de groep 18 tot en met 24-jarigen jaar is dit 57 procent.