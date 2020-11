‘Een op de vijf wil zich niet aan coronaregels houden met kerst’

$lead

Een op de vijf Nederlanders is niet van plan zich te houden aan het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om kerst in huiselijke kring te vieren met maximaal zes gasten. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3700 mensen.

Voor het merendeel van de Nederlanders is het OMT-advies wel leidend. 72 procent zegt zich te houden aan de geldende beperkingen.

Het OMT adviseert kerst in huiselijke kring te vieren en daarbij maximaal zes gasten van buiten het huishouden uit te nodigen. Het is beter als deze gasten uit dezelfde regio komen, luidt het advies van de belangrijke deskundigengroep aan het kabinet.

Het is uiteindelijk aan de politiek of de coronaregels tijdens de kerst worden versoepeld, geven de deskundigen aan. Maar het is wel belangrijk dat het risico van minder strenge regels voor de verspreiding van het virus steeds wordt benoemd. Als er te veel mensen bij elkaar komen, is de kans groot dat de epidemie weer opleeft, terwijl het aantal besmettingen nu juist daalt.