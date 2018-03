Een op de vijf kampt met slapeloosheid

Een op de vijf Nederlanders van twaalf jaar en ouder kampte in 2017 regelmatig met slaapproblemen, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vrouwen hebben hier vaker last van dan mannen: ze vallen moeilijk in slaap, kunnen niet doorslapen of worden te vroeg wakker. Waarom zo veel mensen slecht slapen, is niet bekend.

Ook mensen met lage inkomens krijgen vaker te maken met slapeloosheid dan veelverdieners. De gezondheid van mensen uit de laagste inkomensgroep is ook veel slechter, vergeleken met mensen uit de hoogste inkomensgroep. „Ze hebben bijna anderhalf keer vaker een langdurige aandoening en zijn ze drie keer vaker psychisch ongezond”, aldus het CBS.

Van de mensen met slaapproblemen gaf ruim vier op de tien aan dat zij daardoor belemmerd werden bij hun dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld met werken. „Zij waren bijvoorbeeld minder geconcentreerd, vergeetachtig of slechter gestemd”, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met het ouder worden nemen de problemen met slapen toe. Van de twaalf tot zestienjarigen zegt 8 procent slaapproblemen te hebben gehad. Bij de 40- tot 50-jarigen is dit 19 procent en van de 75-plussers zelfs 28 procent.

Omdat het om een nieuwe onderzoeksmethode gaat is onbekend of de slaapproblemen van Nederlanders toe- of afnemen.