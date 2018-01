Een op de drie tolerant over partnergeweld

Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel.

Dit blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders dat is uitgevoerd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Volgens de onderzoekers zijn bijna alle Nederlanders (90 procent) het erover eens dat geweld binnen een relatie niet kan. Maar als respondenten concrete situaties voorgelegd krijgen, verschuiven de grenzen. Dan blijkt dat 29 procent het gebruik van geweld tegen de partner onder bepaalde omstandigheden wel aanvaardbaar vindt. „Als de partner de kinderen slaat” en „als de ander begint met slaan”, vinden veel respondenten het gerechtvaardigd om met geweld te reageren.

Nederlanders met een niet-westerse achtergrond verschillen nauwelijks van andere ondervraagden in hun acceptatie van partnergeweld. Alleen „als de ander begint met slaan” of „de emoties hoog oplopen bij een scheiding”, vinden iets meer Nederlanders met een niet-westerse achtergrond partnergeweld acceptabel dan autochtonen.

Vooral jongeren staan tolerant tegenover seksueel geweld in een relatie. Zo vindt een op de twintig respondenten onder de 25 jaar verkrachting van een vrouwelijke partner acceptabel. Bij 55-plussers is dat een op de honderd.

Over het algemeen vinden jongeren tot 25 jaar vaker dat partnergeweld wordt „uitgelokt” en dat anderen zich niet moeten bemoeien met lichamelijk geweld omdat het een privézaak is. Atria en de Blijf Groep noemen onder meer hulp in gezinnen „urgent” om te voorkomen dat partnergeweld zich voortzet in volgende generaties.