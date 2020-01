Een op de drie ex-gedetineerden wordt dakloos. Voor voormalige gevangenen is het lastig om een huis te vinden, omdat ze weinig of geen inkomen hebben doordat ze vaak hun baan zijn verloren tijdens detentie. Dat zegt onderzoekster Maaike Wensveen, die donderdag 16 januari op haar bevindingen promoveert aan de Universiteit Leiden.

Wanneer het ex-gedetineerden niet lukt om een stabiele woonsituatie te vinden, gaan zij eerder opnieuw de fout in, blijkt uit het onderzoek. Delinquenten die bij vrijlating naar een nieuwe omgeving verhuizen, plegen overigens minder vaak opnieuw een misdrijf dan wanneer zij in dezelfde buurt blijven wonen.

Voor het onderzoek interviewde Wensveen 1900 mannelijke gedetineerden over een periode van enkele jaren, zowel tijdens hun detentie als na vrijlating. Mensen die wisselende logeeradressen hebben, bijvoorbeeld bij familie of vrienden, beschouwt Wensveen in het onderzoek ook als dakloos.

„Deze resultaten maken duidelijk dat de hulpverlening op het gebied van huisvesting maatwerk moet zijn en hulpverleners per gedetineerde moeten kijken wat nodig is om dakloosheid te voorkomen of op te lossen”, aldus de promovenda.